Программа
Всё включено
*Абсолютно все, подробности уточняйте у администратора
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Наши мастера
РАБОТАЕТ СЕЙЧАС
Вероника, 20 лет
Рост
180
Вес
60
Грудь
1
Джессика, 19 лет
Рост
160
Вес
50
Грудь
2
РАБОТАЕТ СЕЙЧАС
Лейла, 22 года
Рост
163
Вес
55
Грудь
2
Леся, 20 лет
Рост
166
Вес
56
Грудь
2
РАБОТАЕТ СЕЙЧАС
Лора, 19 лет
Рост
167
Вес
55
Грудь
2
Наоми, 19 лет
Рост
158
Вес
55
Грудь
3
Салон эротического массажа "VIP"
О салоне для мужчин
Рады приветствовать вас на сайте салона эротического массажа «VIP».
Наши двери всегда открыты для всех, кто желает окунуться в мир бесконечных наслаждений, пикантных ласк и релаксации. Наши девушки, прошедшие профессиональные курсы и в совершенстве владеющие тайской техникой, помогут вам снять напряжение, пополнить запас энергии, достичь пика блаженства.
Эротический массажный салон — здесь можно все!
Преимущства
Цены и качество
Отменное качество услуг, несмотря на их доступную стоимость.
Только красивые
Широкий штат мастериц, четко соответствующих строгим требованиям сферы эромассажа.
Круглосуточно
Удобный график работы салона. Заказать интимный массаж любого вида
Программы
Эгоист
Удивительная программа с легким прикосновением максимально расслабит тело, ароматная фантастическая часть дополнит Ваш отдых.
4 100 руб.
60 минут
Нежность SPA
Неописуемое прикосновение прекрасной Дивы позволит получить блаженство во всех смыслах... Легкие прикосновения в адрес девушки скрасят Ваш отдых...
3500 руб.
60 мин
Нежность
Если Вам не хватает в обычной жизни нежности, тепла и ласки, то эта программа именно для Вас! Прекрасная классическая часть с феерическим релаксом, поспособствуют улучшению вашего настроения и расслабит ваше тело, даже без прикосновений к девушке...
2900 руб
60 мин
Экспресс Бизнес Ланч
Предложение действует только в будни с 10.00 - 16.00 Заряд бодрости и энергии для деловых мужчин на целый день всего за 30 минут... И все стрессы позади!
2 000 руб.
30 мин.
VIP Эгоист
Нежные ласки подарят незабываемый отдых, дополнив фантастическую часть - двойным наслаждением.
4 900 руб.
80 мин.
Киска
Пикантная программа для любителей дарить нежные поцелуи девушке. Я твоя киска... Поиграй со мной немножко... Быть смелым со мной можно... Ну только осторожно!
5 100 руб.
60 мин.
Французский поцелуй
Если Вы любите нежные поцелуи и ласки, то эта программа именно для Вас. Мы не оставим без внимания ни одной эрогенной зоны... Пламя удовольствия и поцелуев оставят след в каждой клеточке вашего тела и памяти.
5 500 руб.
70 мин.
Камасутра
Программа создана для мужчин, которые любят разнообразие и принимают активную позицию в жизни. Лучшая программа с двойным удовольствием, где ощущения необычности на протяжении всей программы не покинет Вас...
6 500 руб.
90 мин.
Развратница
В данной программе Вы увидите немного больше дозволенного, а так же сможете сами принять участие в этой игре! В объятиях прекрасной девы почувствуйте себя единственным и желанным, легкие шалости Развратницы будут приятным дополнением к вашему отдыху.
7000 руб.
90 мин.
Тайное желание
Эксклюзивная программа с легким шоу, где можно воплотить все свои тайные желания. Реализует все ваши фантазии, и не только.
10 000 руб.
90 мин.
Все для тебя
Удовольствиям нет предела, Ваш отдых становится бесконечным и нежные прикосновения с элементами Лингама подарят незабываемые ощущения, но это... только начало.
8000 руб.
100 мин.
VIP
Шикарная программа для ценителей НАСТОЯЩЕГО отдыха. Клубничные шоу ласки потрясут Ваше воображение нескончаемым восторгом.
9000 руб.
120 мин.
Белые ночи
Программа для истинных мужчин, которые ни в чем и никогда себе не отказывают... Белые ночи... Сладкие ласки... Фруктовые страсти с интригой гармонично дополнят Ваш отдых.
8500 руб.
90 мин.
Бесконечное блаженство
Эксклюзивная программа, которая включает в себя ВСЕ возможные дополнения салона. Не отказывайте себе ни в чем! Полный набор ощущений и бесконечного блаженства!
7000 руб.
60 мин.
Госпожа
Властная, гордая и страстная госпожа заставит Вас трепетать от восторга у ее ног! Подчинитесь ее красоте, и она одарит Вас вниманием. Эта программа дарит необыкновенные и такие заманчивые эмоции, которые Вы еще никогда не испытывали! Узнайте, на что способна женщина, когда весь мир у ее ног.
10 000 руб.
60 мин.
Кокетка
Оптимальный вариант для тех, кто соскучился по женщинам-кокеткам, которые готовы быть ласковыми и нежными, игривыми и независимыми…..Твоя Кокетка уже ждет тебя. Окунись в пучину страсти и нежности.
5000 руб.
70 мин.
1000 и 1 ночь
Самая настоящая сказка ждет тебя. Наслаждения и ласки, особые массажные техники, незабываемый релакс будут тебе гарантированы. Закажите эту программу и почувствуйте себя на вершине блаженства, куда Вам захочеться попасть снова и снова. Приятные бонусы помогут сделать наслаждение более чувственным и запоминающимся.
7500 руб.
100 мин.
Райское наслаждение
В течение двух часов Ваше тело будут ласкать прекрасные нимфы. Нежные прикосновения заставят трепетать Вас, приводя в состояние экстаза.
20 000 руб.
120 мин.
Королевский VIP SPA
Бурлящий джакузи наполненный водой и ароматными маслами поможет расслабиться. Наш мастер владеет эксклюзивной техникой эротического массажа. Скольжение обнаженного тела по вашим эрогенным зонам доведет Вас до сладкого финала, это больше чем сексуальный контакт.
15 000 руб.
120 мин.
Красивое тело для мужчин
Пикантная программа для желающих сделать своё тело гладким и красивым! Девушка не оставит без внимания ни одной зоны!
5000 руб.
60 мин.