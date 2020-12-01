Юми
- 18 лет
- 157 см
- 1 размер
Более 50-и восхитительных девушек
Продуманные до мелочей программы
Добро пожаловать в мир удовольствия и блаженства, где каждая деталь создана для вашего комфорта. Здесь время замедляется, напряжение уходит, а на смену привычной суете приходят спокойствие, яркие эмоции и новые впечатления.
Вас ждёт атмосфера полной приватности, комфортабельные VIP-залы и широкий выбор эксклюзивных программ, способных подарить истинное расслабление и помочь отвлечься от ежедневных забот. Опытные массажистки окружат вас вниманием и заботой, а высокий уровень сервиса позволит почувствовать себя особенным гостем с первых минут пребывания.
Позвольте себе отдых и наслаждение, которого вы действительно заслуживаете. Незабываемые эмоции, приятная атмосфера и безупречный сервис — именно то, ради чего наши гости возвращаются снова и снова.
Будни остались за дверью, телефона не слышно, и ты полностью здесь. Это место создано, чтобы ты мог забыть о суете города и окунуться в атмосферу уюта и гармонии.
Нежные прикосновения опытных массажисток снимают напряжение с мышц, наполняют тело энергией и возвращают настоящее ощущение жизни. Здесь работают великолепные мастера — женщины, которые превратили массаж в искусство. Каждая программа — возможность получить глубокое расслабление без лишних слов.
Мы заботимся о каждом госте: никаких посторонних, чисто, тепло и радушный приём с первой минуты.
Не нашли ответ — позвоните, администратор подскажет по любой программе.+7 (343) 384-44-38
Ничего сложного. Администратор встретит вас, расскажет о доступных программах, ответит на все вопросы и поможет подобрать оптимальный вариант отдыха. Даже если вы посещаете салон впервые, вы будете чувствовать себя комфортно.
Конфиденциальность — одно из главных правил салона. Посетители не пересекаются друг с другом, а ваши данные не передаются третьим лицам.
Посмотрите анкеты в разделе «Мастера» — там фото и параметры каждой девушки. Если сомневаетесь, позвоните: администратор подскажет, кто сегодня в салоне, и поможет с выбором.
Лучше записаться заранее по телефону или через форму на сайте — так вы точно попадёте к выбранному мастеру в удобное время.
Салон принимает только гостей старше 18 лет.
Разбираем программы, техники и то, как проходит визит
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Свяжемся с вами в ближайшее время и поможем подобрать программу и удобное время визита.
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